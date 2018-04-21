"Ротор" забил 4 гола "Лучу" в первом матче на "Волгоград Арене"

"Ротор-Волгоград" победил "Луч-Энергию" в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Игра стала первой тестовой на стадионе чемпионата мира-2018 "Волгоград Арена".

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета, а вот владивостокцы, напротив, опустились на 16-ю строчку.

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 4:2 (2:0)

Голы: Аппаев, 37 (1:0). Султонов, 45 (2:0). Сысуев, 50 (3:0). Мязин, 70 (3:1). Горбанец, 83 (4:1). Маляка, 90 (4:2).

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов, Сысуев, Бурмистров (Николаев, 86), Султонов (Крутов, 75), Кузнецов, Романенко, Аппаев (Вотинов, 72), Коротаев (Горбанец, 68).

"Луч-Энергия": Шамов, Насадюк, Тихий, Болевич, Таказов (Машнев, 62), Гелоян, Павленко (Носов, 49), Пономаренко, Макарчук (Гордиенко, 54), Фомин (Маляка, 73), Мязин.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

21 апреля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".