"Ротор-Волгоград" подписал девять новичков, включая экс-игрока сборной России

"Ротор-Волгоград" подписал контракты с девятью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает официальный сайт клуба. Исмаил Эдиев перешел из "СКА-Хабаровска", в котором провел 20 матчей в прошлом сезоне. Роман Бугаев и Денис Якуба заключили контракты с волгоградцами после ликвидации "Кубани". Альберт Шарипов покинул "Рубин", Кирилл Маляров - "Олимпиец", Андрей Мязин - "Луч-Энергию", а вратарь Александр Фильцов - "Рубин".
Кроме того, в "Ротор" из "Оренбурга" перешел бывший игрок сборной России Роман Воробьев.
"Ротор-Волгоград" вылетел из ФНЛ по итогам прошлого сезона, но сохранил место в лиге после отказа других клубов.
Дополнительная информация
http://rotor-volgograd.ru/club_rotor/rotor-news/4523-futbolnyy-klub-rotor-volgograd-podpisal-kontrakty-s-pervymi-novichkami.html
- Рубин
- Кубань (Футбол)
- Ротор
- Луч-Энергия
- СКА-Хабаровск
- Оренбург (футбол)
- Роман Воробьев
- Александр Фильцов
- Роман Бугаев
- Андрей Мязин
- Денис Якуба
- Олимпиец
- Исмаил Эдиев