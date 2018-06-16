"Ротор-Волгоград" подписал девять новичков, включая экс-игрока сборной России

"Ротор-Волгоград" подписал контракты с девятью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает официальный сайт клуба. Исмаил Эдиев перешел из "СКА-Хабаровска", в котором провел 20 матчей в прошлом сезоне. Роман Бугаев и Денис Якуба заключили контракты с волгоградцами после ликвидации "Кубани". Альберт Шарипов покинул "Рубин", Кирилл Маляров - "Олимпиец", Андрей Мязин - "Луч-Энергию", а вратарь Александр Фильцов - "Рубин".

Кроме того, в "Ротор" из "Оренбурга" перешел бывший игрок сборной России Роман Воробьев.

"Ротор-Волгоград" вылетел из ФНЛ по итогам прошлого сезона, но сохранил место в лиге после отказа других клубов.