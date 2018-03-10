"Ротор-Волгоград" обыграл "Спартак-2" и ушел с предпоследнего места в ФНЛ

"Ротор-Волгоград" обыграл "Спартак-2" в матче 27-го тура ФНЛ. Единственный мяч провел Хызыр Аппаев. Благодаря победе волгоградцы поднялись с предпоследнего места в турнирной таблице.

Первенство России

ФНЛ

27-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Аппаев, 26.

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Ионов, Бурмистров (Николаев, 86), Ребко, Крутов (Султонов, 45. Горбанец, 74), Сысуев, Романенко, Аппаев (Вотинов, 79), Коротаев.

"Спартак-2": Максименко, Шанбиев, Лихачев, Мамин, Бакаев (Давыдов, 46), Пантелеев, Тюнин, Леонтьев, Полубояринов, Сакала (Нимели, 46), Руденко (Ломовицкий, 67).

Предупреждение: Ломовицкий, 90+1.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Сибирь" (Новосибирск) - 1:1 (1:0)

Голы: Хайруллов, 7 (1:0). Галыш, 63 (1:1).

"Олимпиец": Бородько, Маляров, Бочаров, Федорив, Морозов, Хайруллов, Заерко (Нежелев, 72), Фомин, Аюпов, Беляков (Сорочкин, 46), Чирьяк (Ламбарский, 73).

"Сибирь": Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Гладышев (Беляев, 54), Чеботару, Житнев, Галыш (Коржунов, 89), Дегтярев (Азаров, 90+1).

Предупреждения: Беляков, 2. Гладышев, 52. Аравин, 60. Морозов, 78.

Удаление: Морозов, 90+1 (срыв перспективной атаки).

Судья: Чернов (Москва).

"Шинник" (Ярославль) - "Химки" - 2:0 (1:0)

Голы: Безлихотнов, 28 (1:0). Низамутдинов, 83 - с пенальти (2:0).

"Шинник": Яшин, Жестоков, Ятченко, Магадиев, Евсеев (Чалов, 60), Камилов, Самойлов, Нарылков, Шайморданов (Кагермазов, 90), Низамутдинов (Чистяков, 87), Безлихотнов (Земсков, 57).

"Химки": Исупов, Шумских, Лапин, Яковлев, Алибеков (Петрусев, 55), Лисинков, Мостовой, Поярков (Кокоев, 90), Талалай, Машуков (Пичугин, 61), Веркашанский (Массуренко, 80).

Предупреждения: Безлихотнов, 36. Евсеев, 37. Шайморданов, 71. Лапин, 76.

Судья: Матюнин (Москва).