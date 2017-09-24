"Ротор-Волгоград" обыграл "Кубань" и ушел с предпоследнего места в ФНЛ

"Ротор-Волгоград" одолел "Кубань" в матче 15-го тура первенства России в ФНЛ - 2:1. Волгоградцы поднялись в таблице с 19-го места на 16-е. "Кубань", имеющая на очко больше, идет на 12-й строчке.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Кубань" (Краснодар) - 2:1 (1:1)

Голы: Султонов, 8 (1:0). Обухов, 39 (1:1). Вотинов, 65 (2:1).

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 84), Султонов (Кузнецов, 89), Замалиев, Романенко (Николаев, 90+1), Бирюков (Вотинов, 56).

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Байрыев, Марков, Бендзь (Клещенко, 82), Гай (Маляров, 65), Коновалов, Завезен, Алейник, Обухов, Гогниев (Лобкарев, 71).

Предупреждения: Алейник, 56. Марков, 58.

Судья: Куликов (Саранск).