"Ротор" уступил "Шиннику", "Сибирь" обыграла "Факел"

Завершились два матча 24-го тура Олимп-ФНЛ.

"Ротор" дома уступил "Шиннику" - 1:3. У победителей отличились Сергей Самодин, Павел Деобальд и Валерий Цховребов. Ярославский клуб набрал 37 очков и на текущий момент идет четвертым в турнирной таблице. У "Ротора" 28 очков и 15-е место.

В параллельном матче "Сибирь" выиграла у "Факела" - 2:0. У новосибирского клуба забивали Павел Киреенко и Евгений Чеботару. Команда набрала 20 очков и занимает 19-е место. У "Факела" 29 очков и 13-я позиция.

Олимп-ФНЛ

24-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Шинник" (Ярославль) - 1:3 (1:2)

Голы: Николаев, 17 (1:0). Самодин, 25 (1:1). Деобальд, 44 (1:2). Цховребов, 68 (1:3).

"Ротор": Лобанцев, Васильев, Маляров, Эдиев, Попов, Самсонов, Воробьев, Лобкарев (Абдулавов, 65), Шарипов (Мязин, 46), Николаев (Коротаев, 76), Муллин.

"Шинник": Гошев, Покидышев, Стешин, Цховребов, Иванов, Деобальд, Самойлов (Первушин, 62. Магадиев, 85), Кожемякин, Алейников (Камилов, 77), Булия (Гелоян, 69), Самодин.

Предупреждения: Самойлов, 42. Муллин, 54. Первушин, 83.

Судья: Шадыханов (Москва).

24 ноября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена". 10364 зрителя.

"Сибирь" (Новосибирск) - "Факел" (Воронеж) - 2:0 (2:0)

Голы: Киреенко, 40 (1:0). Чеботару, 45+1 (2:0).

"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Макаренко, Смирнов, Дудолев, Галыш (Беляев, 51), Киреенко (Парфинович, 61), Азаров, Гладышев (Васильев, 46), Чеботару.

"Факел": Кортнев, Митасов (Ломакин, 26), Божин, Цвейба, Осипенко, Молодцов, Лебеденко, Афанасьев, Макарчук, Кузьмин (Дутов, 85), Бирюков (Бабенков, 59).

Предупреждения: Полюткин, 21. Молодцов, 52. Макаренко, 54. Парфинович, 75.

Удаление: Макарчук, 78.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

24 ноября. Новосибирск. Стадион "РФЦ Заря".