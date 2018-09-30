"Ротор" сыграл восьмую ничью в 14 матчах Олимп-ФНЛ

"Армавир" и "Ротор" сыграли вничью в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ - 2:2. Волгоградцы в текущем сезоне завершили вничью восемь игр из 14.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

14-й тур

"Армавир" - "Ротор" (Волгоград) - 2:2 (0:2)

Голы: Муллин, 2 (0:1). Попов, 21 (0:2). Падерин, 65 (1:2). Бугаев, 90+1 - в свои ворота (2:2).

"Армавир": Руденок, Соловьев, Мирошниченко, Кутин, Гаджибеков, Безлихотнов (Лусикян, 75), Поляков, Гурфов, Падерин (Мичуренков, 82), Дышеков (Каюмов, 56), Синявский (Веркашанский, 70).

"Ротор": Лобанцев, Бугаев, Маляров, Карпов, Байрыев, Друзин (Самсонов, 46), Попов (Николаев, 71), Воробьев, Шарипов, Коротаев (Эдиев, 86), Муллин (Абдулавов, 69).

Предупреждения: Коротаев, 35. Гаджибеков, 53. Поляков, 70. Абдулавов, 73. Падерин, 78.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

30 сентября. Армавир. Стадион "Юность".