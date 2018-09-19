"Ротор" спасся от поражения в концовке матча с "Балтикой"

"Балтика" и "Ротор" сыграли вничью в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ. Оба клуба идут в зоне вылета: калининградцы на 16-м месте, "Ротор" - на 18-м.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

12-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1 (0:0)

Голы: Дядюн, 54 (1:0). Друзин, 86 (1:1).

Нереализованный пенальти: Григорьев, 45+3 (вратарь)

"Балтика": Помазан, Крючков (Буйволов, 59), Таказов, Плиев, Каленкович, Григорьев, Шаваев, Дмитриев (Радунович, 80), Касаев, Дядюн (Магаль, 76), Погребняк.

"Ротор": Лобанцев, Карпов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Самсонов (Шарипов, 68), Друзин, Воробьев (Завезен, 90), Попов (Муллин, 79), Мязин, Коротаев (Николаев, 71).

Предупреждения: Мязин, 40. Дмитриев, 50. Дядюн, 66. Шаваев, 76. Муллин, 90+7.

Удаление: Шаваев, 90+7.

Судья: Сухой (Люберцы).

19 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".