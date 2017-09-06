"Ротор" разгромил "Зенит-2", питерское "Динамо" переиграло "Шинник"

Матч 12-го тура ФНЛ "Ротор" – "Зенит-2" завершился крупной победой хозяев поля – 4:1. Счет в игре открыл нападающий гостей Андрей Панюков, однако дубль форварда Максима Вотинова, а также голы полузащитника Виктора Борзых и нападающего Михаила Бирюкова принесли команде из Волгограда волевую победу.

В параллельной встрече "Шинник" дома уступил "Динамо" из Санкт-Петербурга. У победителей голами отметились хавбеки Артем Кулишев и Олег Власов, у хозяев отличился полузащитник Михаил Земсков.

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12-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 4:1 (2:1)

Голы: Панюков, 28 (0:1). Вотинов, 31 (1:1). Вотинов, 41 (2:1). Борзых, 51 (3:1). Бирюков, 55 (4:1).

"Ротор": Кобзев, Колычев, Сидоричев (Ионов, 76), Столяренко, Пискунов, Киреев, Борзых (Крутов, 68), Замалиев, Романенко (Султонов, 58), Вотинов, Бирюков (Концедалов, 79).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Бугриев (Рукас, 62), Круговой, Мусаев, Сиротов, Андреев (Плетнев, 64), Камышев, Горулев, Панюков (Крапухин, 74), Прудников (Лесовой, 60).

Предупреждения: Зуев, 78. Ионов, 84.

Судья: Амелин (Тула).

6 сентября. Волгоград. Стадион "Зенит".

"Шинник" (Ярославль) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:1)

Голы: Кулишев, 35 (0:1). Власов, 80 (0:2). Земсков, 81 (1:2).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Магадиев, Ятченко (Фатихов, 82), Кагермазов (Безлихотнов, 40), Самойлов, Нарылков, Камилов (Лаук, 77), Щадин, Низамутдинов, Булия (Земсков, 55).

"Динамо": Генералов, Костин, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев, Рогов (Цвейба, 74), Песегов, Власов (Пасько, 90+2), Барсов (Маркосов, 67), Киреенко (Козлов, 70).

Предупреждения: Бычков, 50. Рогов, 62. Песегов, 76. Генералов, 90+3.

Судья: Шадыханов (Москва).

6 сентября. Кострома. Стадион "Урожай".