"Ротор" проиграл "Волгарю" и опустился на последнее место

"Волгарь" в 20-м туре ФНЛ обыграл "Ротор" - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Алексей Сутормин с пенальти. Волгоградцы после этого поражения опустились на последнее место в турнирной таблице.

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ФНЛ

20-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Ротор-Волгоград" (Волгоград) - 1:0 (1:0)

Гол: Сутормин, 20 - с пенальти (1:0).

"Волгарь": Терновский, Калинин, Григорьев, Таказов, Климов, Акбашев, Сутормин (Машуков, 87), Кабутов (Болонин, 77), Газзаев (Дышеков, 66), Бочков (Шалаев, 68), Бабырь.

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Пискунов, Ионов, Столяренко, Колычев (Дранников, 31), Замалиев, Султонов (Киреев, 71), Сысуев (Крутов, 82), Романенко, Бирюков (Столбовой, 78), Вотинов.

Предупреждения: Пискунов, 33. Сысуев, 45+2. Григорьев, 71. Климов, 74. Калинин, 85.

Судья: Васильев (Ижевск).

29 октября. Астрахань. Стадион "Центральный".