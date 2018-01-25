"Ротор" подписал Кузнецова

"Ротор" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Сергеем Кузнецовым. Экс-игрок московского "Динамо" и "Локомотива" начинал этот сезон в "Томи", а затем перебрался в "Арарат", за который в ПФЛ не сыграл ни одного матча.

- Приехал, чтобы помочь Ротору сохранить место в ФНЛ, надеюсь, все у нас получится, - отметил Кузнецов. - Все еще можно исправить. Впереди полноценный сбор в Абрау-Дюрсо. Огромный плюс - Кубок ФНЛ - это хорошая возможность наиграть состав в отличных футбольных условиях. Тем более, что состав в Волгограде собирается крепкий. Остается только работать и верить. А со своей стороны я добавлю, что приложу максимум усилий и сделаю все, чтобы "Ротор" сохранил прописку в ФНЛ.