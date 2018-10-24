19:09 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Ротор" обыграл "Тюмень"

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"Ротор" с минимальным счетом обыграл "Тюмень" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол забил полузащитник Владимир Лобкарев

Олимп - ФНЛ 

18-й тур 

"Тюмень" - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:1)

Гол: Лобкарев, 34. 

"Тюмень": Бучнев, Хайманов, Васиев (Малоян, 76), Коваленко, Столяренко, Рябокобыленко, Леонтьев, Лаук (Глухов, 89), Лешонок, Чудин, Д.А.Карпов.

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, М.О.Карпов, Васильев, Бугаев, Маляров, Лобкарев (Завезен, 83), Попов, Якуба, Самсонов (Эдиев, 90+2), Муллин (Абдулавов, 85), Мязин (Янушковский, 73).

Предупреждения: М.О.Карпов, 41. Абдулавов, 90+1. 

Судья: Чембулатов (Кострома).

24 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".

Тюмень - Ротор

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