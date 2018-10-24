"Ротор" обыграл "Тюмень"

"Ротор" с минимальным счетом обыграл "Тюмень" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол забил полузащитник Владимир Лобкарев.
Олимп - ФНЛ
18-й тур
"Тюмень" - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:1)
Гол: Лобкарев, 34.
"Тюмень": Бучнев, Хайманов, Васиев (Малоян, 76), Коваленко, Столяренко, Рябокобыленко, Леонтьев, Лаук (Глухов, 89), Лешонок, Чудин, Д.А.Карпов.
"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, М.О.Карпов, Васильев, Бугаев, Маляров, Лобкарев (Завезен, 83), Попов, Якуба, Самсонов (Эдиев, 90+2), Муллин (Абдулавов, 85), Мязин (Янушковский, 73).
Предупреждения: М.О.Карпов, 41. Абдулавов, 90+1.
Судья: Чембулатов (Кострома).
24 октября. Тюмень. Стадион "Геолог".
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