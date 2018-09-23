"Ротор" обыграл "Нижний Новгород", "Краснодар-2" сыграл вничью с "Факелом"

"Ротор" одолел "Нижний Новгород" в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ. Волгоградцы одержали вторую победу и ушли с предпоследнего места в турнирной таблице.

В другой встрече "Факел" и "Краснодар-2" сыграли нулевую ничью. Кубанцы идут на пятой строчке в таблице, "Факел" - на 9-й.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Нижний Новгород" - 2:1 (1:0)

Голы: Мязин, 29 - с пенальти (1:0). Палиенко, 60 (1:1). Муллин, 80 (2:1).

"Ротор": Лобанцев, Бугаев, Карпов, Байрыев, Маляров, Самсонов (Воробьев, 60), Шарипов (Янушковский, 88), Попов (Завезен, 90+1), Друзин, Мязин (Муллин, 70), Коротаев.

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Абрамов, Хайруллов, Морозов, Палиенко, Симанов (Чирьяк, 74), Сапета, Игнатович (Нежелев, 86), Аюпов, Делькин (Скворцов, 89).

Предупреждения: Сапета, 29. Коротаев, 40. Абрамов, 48. Друзин, 58. Гогличидзе, 82.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

23 сентября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Факел" (Воронеж) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:0

"Факел": Кортнев, Цвейба, Божин, Кагермазов, Осипенко, Ломакин (Макарчук, 72), Кузьмин, Афанасьев (Митасов, 84), Мануковский, Молодцов, Бирюков (Орлов, 66).

"Краснодар-2": Сафонов, Назаров (Текучев, 57), Марков, Голубев, Таранов, Ивашин, Татаев (Мартынов, 39), Мацукатов, Катрич, Черников (Халназаров, 34), Онугха.

Предупреждения: Цвейба, 11. Мануковский, 27. Мартынов, 89. Таранов, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

23 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".