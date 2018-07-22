"Ротор" обыграл "Луч" на "Волгоград Арене"

"Мордовия" обыграла "Армавир" в матче 2-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0.

В другой встрече "Ротор" с таким же счетом обыграл "Луч". Игра прошла на стадионе чемпионата мира "Волгоград Арена". Стадион принял первый официальный матч после завершения ЧМ-2018.

Еще в одной игре "Краснодар-2" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью.

Первенство России

ФНЛ

2-й тур

"Армавир" - "Мордовия" (Саранск) - 0:1 (0:0)

Гол: Петров, 58.

"Армавир": Руденок, Соловьев (Соболь, 81), Соблиров, Макоев, Гаджибеков, Романенко (Безлихотнов, 67), Поляков, Клопков, Суханов, Веркашанский (Гурфов, 63), Синявский (Мичуренков, 59).

"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Ятченко, Багаев, Климов, Руст.Мухаметшин (Соболев, 74), Киреев (Адаев, 46), Поярков, Петров, Обухов (Маркин, 64), Русл.Мухаметшин (Орлов, 90+1).

Предупреждения: Ятченко, 79. Шебанов, 85. Сухарев, 90+1.

Судья: МОСКАЛЕВ (Воронеж).

22 июля. Армавир. Стадион "Юность".

"Ротор" (Волгоград) - "Луч" (Владивосток) - 1:0 (0:0)

Гол: Коротаев, 73.

"Ротор": Фильцов, Байрыев, Бугаев, Маляров, Эдиев, Завезен (Абдулавов, 63), Друзин, Султонов (Лобкарев, 66), Воробьев, Мязин (Янушковский, 77), Коротаев (Васильев, 89).

"Луч": Котляров, Марущак (Павленко, 75), Болевич, Насадюк (Гордиенко, 79), Суслов, Степанец, Замалиев, Носов, Машнев (Дзахов, 64), Пономаренко, Прокофьев (Хлебородов, 55).

Предупреждения: Замалиев, 39. Эдиев, 43.

Судья: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург).

22 июля. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Краснодар-2" (Краснодар) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:1 (1:1)

Голы: Онугха, 16 (1:0). Казанков, 45+1 - с пенальти (1:1).

"Краснодар-2": Сафонов, Марков (Мартынов, 81), Таранов, Голубев, Бородин, Ивашин, Катрич, Уткин (Черников, 67), Мацукатов, Сулейманов (Сергеев, 82), Онугха (Кутовой, 75).

"СКА-Хабаровск": Генералов, Ненахов, Труфанов, Хомуха, Дедечко, Алейник (Фадеев, 90), Кабутов, Казанков (Радченко, 79), Черевко, Карасев (Самсонов, 62), Базелюк (Бирюков, 83).

Предупреждения: Катрич, 36. Сафонов, 45+1. Онугха, 55. Хомуха, 58. Дедечко, 90+1. Голубев, 90+1.

Судья: ВАСИЛЬЕВ (Ижевск).

22 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".