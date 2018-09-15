"Ротор" и "Зенит-2" сыграли вничью

"Ротор" и "Зенит-2" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ победителя не выявили - 1:1. За волгоградский клуб забил Исламнур Абдулавов. За петербуржцев отличился Даниил Пенчиков.

"Ротор" занимает 18 строчку турнирной таблицы, "Зенит-2" - последнюю.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Ротор" (Волгоград) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)

Голы: Пенчиков, 65 (0:1). Абдулавов, 90+3 (1:1).

"Ротор" (Волгоград): Лобанцев, Байрыев, Маляров, Эдиев, Попов, Р.Воробьев, Друзин, Шарипов (Абдулавов, 74), Муллин (Самсонов, 71), Коротаев, Николаев (Мязин, 59).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Скроботов, Терентьев, Бугриев, Богаев (Пенчиков, 38), Плетнев (Капленко, 74), Мусаев, Камышев, И.Воробьев (Кириллов, 60), Прудников (Рукас, 78).

Предупреждение: Кизеев, 90+5.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

15 сентября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

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