"Ротор" арендовал "Волгоград Арену" за 26 миллионов рублей

"Ротор" арендовал стадион "Волгоград Арена" у компании ФГУП "Спорт-Инжиниринг", владеющей ареной, на 11 матчей, информирует сайт госзакупок. Клуб за это заплатит 26 миллионов рублей. Договор рассчитан до 31 декабря 2018 года.

При этом на каждую игру "Ротор" будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе. Стоимость этих услух за один матч составляет 1 миллион 420 тысяч рублей. Таким образом, стоимость проведения одного матча на "Волгоград-Арене" обойдется "Ротору" более чем в 4 миллиона рублей.

Напомним, что "Волгоград Арена" была построена к чемпионату мира 2018 года и вмещает 45 тысяч зрителей.