Роспотребнадзор оштрафовал "Балтику" за навязывание билетов на матчи на стадионе ЧМ-2018

Роспотребнадзор принял решение оштрафовать "Балтику" за навязивание билетов на домашние матчи. На стойке продажи билетов в официальном магазине клуба была размещена информация о том, что билеты на матч открытия стадиона "Калининград" 12 мая приобретаются в комплекте с билетом на 2 мая, в чем региональное управление Роспотребнадзора усмотрело нарушение прав потребителей и приняло решение о привлечении клуба к ответственности по части 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Генеральный директор клуба Теймураз Лепсая заявил, что калининградцы не собирались навязывать билеты.

- Реализовывались билеты на матч с "Шинником", который состоялся 2 мая, и те болельщики, которые покупали билеты на "Шинник", имели право бонусом приобрести билеты на 12 мая на матч с "Тюменью", это не является никаким нарушением - это бонус, ты хочешь им пользоваться, ты пользуешься, не хочешь - не пользуешься, - цитирует ТАСС Лепсаю. - Нерадивые продавцы, замученные длинными очередям, написали объявление, которое привело к штрафу.

Человеческий фактор сыграл роль, соответственно будем вести диалог с Роспотребнадзором и смотреть, как мы из этой ситуации выйдем. В любом случае ничего такого критичного здесь не случилось, но выявлено нарушение, значит, будем исправлять, больше не повторим.

Как только я получу документы на руки, которых пока еще нет, мы сядем с юристами, посоветуемся и поймем, как лучше действовать.

На стадионе "Калининград" пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания– Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня).

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