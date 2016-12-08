Роман Войдель: "Карпин и Бесчастных не смотрели на игроков "Армавира" свысока"

Полузащитник "Армавира" Роман Войдель в интервью "Липецкой спортивной газете" отметил, что его впечатляла работа Владимира Бесчастных, который тренировал нападающих в армавирской команде. Также он тепло отозвался о бывшем наставнике "Армавира" Валерии Карпине.

– За что отвечал в клубе Бесчастных?

– Он работал с нападающими, показывал, как нужно действовать в той или иной ситуации. Если Карпин человек более коммуникабельный и скромный, ищет подход к футболистам, то Бесчастных самый настоящий русский мужик. Он очень эмоционален и может так высказать матом, что уши заворачивались. В то же время Карпин с Бесчастных не смотрели на нас свысока, а старались создать боеспособный и дружный коллектив.

– После работы в Армавире Карпин купил себе квартиру в Москве за 3 миллиона долларов...

– Главными спонсорами армавирского клуба являются небезызвестные Джеван Челоянц и Олег Мкртчян. За последние пять лет я не видел таких условий и отношения к футболистам. Ни на один день еще не было задержек зарплаты, на любом выезде мы живём в лучшей гостинице города, питаемся на самом высшем уровне. Регулярно всей командой выбираемся в кафе и рестораны для совместного отдыха. Сейчас на стадионе оборудовали хорошую тренировочную базу, есть все условия для восстановления. Если руководители не отвернутся от клуба и продолжат в том же духе, то не за горами возвращение "Армавира" в ФНЛ и, возможно, будет поставлена задача по выходу в премьер-лигу.

– Правда, что Карпина после каждой игры ждал самолет?

– После матчей у нас бывали выходные. Своим свободным временем каждый распоряжался по желанию. Карпин летал по делам в Москву или в Испанию. Точно сказать не могу, он перед нами не отчитывался.