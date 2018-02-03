Роман Широков: "Буду помогать "Химкам"

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о своей работе в "Химках". Ранее сообщалось о том, что экс-футболист занял пост спортивного директора химчан.

– В СМИ появилась информация, что вы можете стать спортивным директором "Химок", – вопрос Широкову.

– Не знаю. Я как советник министра спорта московской области буду помогать. На данный момент не более того. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Широков, завершивший карьеру в 2016 году в ЦСКА, защищал цвета "Химок" в сезоне-2007. По окончании сезона он перешел в "Зенит", откуда и попал в национальную команду и принял участие в Евро-2008, где россияне завоевали бронзу.

"Химки" подтвердили назначение Романа Широкова