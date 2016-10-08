Роман Бугаев: "Бойкотировать матчи "Кубань" не собирается"

Полузащитник "Кубани" Роман Бугаев после игры 16-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:1) отметил, что футболисты не собираются бойкотировать матчи из-за финансовых проблем. Бугаев отметил, что, несмотря на все сложности, в коллективе сложилась хорошая атмосфера.

– Всем известны проблемы "Кубани". Расскажите, какая сейчас ситуация в вашем клубе?

– Могу сказать, что в "Кубани" хорошая атмосфера. А какие-то более конкретные вопросы по ситуации лучше адресовать нашему руководству.

– Существует возможность бойкотирования матчей?

– Нет. Мы тренируемся и готовимся к встрече с "Балтикой", будем играть.

– Что изменилось после ухода Дана Петреску?

– Я не скажу, что после ухода Петреску что-то изменилось. Мы тренировались, готовились сыграть с лидером чемпионата.

– Но как-то его уход сказался на команде?

– Нет. Вся эта ситуация развивалась очень быстро, у нас был свой график, поэтому даже не удалось попрощаться с тренером. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)