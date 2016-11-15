Рохус Шох: "Уралу" интересен Кубок ФНЛ"

Спортивный директор "Урала" Рохус Шох поблагодарил руководство ФНЛ за то, что лига разрешила команде принять участие в Кубке ФНЛ, который состоится на Кипре с 11 по 24 февраля 2017 года. Он отметил, что в турнире будет выступать молодежный состав "Урала".

– Урал" изъявил желание принять участие в Кубке ФНЛ, а руководство лиги пошло нам навстречу, – сказал Шох. – Нам этот турнир интересен, мы его хорошо знаем. Планируем, что на Кипре сыграет молодежный состав, ребята получат игровую практику. Они получат шанс в игре против сильных соперников.

– Какие турнирные задачи будете ставить?

– А как же. Какой смысл участвовать без каких-либо целей. Все хотят выиграть кубок. Мы будем двигаться от матча к матчу, спортивная составляющая нам интересна.

Кубок ФНЛ намного лучше, чем товарищеские матчи. Накал игр намного выше. В этом преимущество турнира. Хочется сказать, что идея лиги проводить Кубок – отличная. (Сергей АСТАХОВ)