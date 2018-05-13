Рохус Шох: "Ротор" остается в ФНЛ? Сейчас Павлов торопит события"

Президент МОА "Черноземье" и Федерации футбола Волгоградской области, член исполкома РФС Рохус Шох прокомментировал итоги сезона в ФНЛ для "Ротора", который занял 17-е место в турнирной таблице и по спортивному принципу должен вылететь в ПФЛ. Однако на пресс-конференции после матча с "Химками" (3:1) главный тренер волгоградцев Сергей Павлов заявил, что команда останется в ФНЛ.

– Говорить о том, что "Ротор" остается в ФНЛ, пока преждевременно. Де-юре такой информации нет. Известно только, что "Сахалин" не подал заявку на лицензирование в ФНЛ и, скорее всего, на повышение не пойдет. Больше отказов, насколько я знаю, на сегодняшний день нет, хотя вероятность этого и высока. Конечно, очень хотелось бы, чтобы "Ротор" продолжил играть в первом дивизионе. Город и болельщики этого заслуживают, тем более построена великолепная новая арена, подхлестнувшая интерес к "Ротору". У волгоградского футбола большие традиции! Слова Павлова о том, что "Ротор" не вылетает? Наверное, пока тренер слишком торопит события. Сегодня можно говорить о том, что по итогам сезона спортивное руководство области, клуб и тренерский штаб не выполнили поставленную губернатором задачу закрепиться в ФНЛ. При этом по моей информации, руководство области выполнило все условия перед клубом. Но результата нет… Сейчас остается только ждать итогов заседания комиссии ФНЛ по лицензированию, другой информации у меня нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Ротор" вылетел, но... не вылетел?