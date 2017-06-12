Родич отправился на сбор с "Крыльями Советов"

Защитник Милан Родич отправился вместе с "Крыльями Советов" в Сербию, где команда будет готовиться к предстоящему сезону, информирует пресс-служба самарцев. Ранее сообщалось, что 26-летний серб может перейти в "Црвену Звезду".
Всего на сбор с "Крыльями" полетел 21 футболист. Также с командой отправились защитник Срджан Мияйлович и нападающий Сергей Корниленко. Вратарь Георгий Лория, Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.
СМИ: Родич перейдет из "Крыльев" в "Црвену Звезду"
Команда - в Белграде.Тихонов взял 21 игрока.Вместе с командой прибыли Корниленко, Мияйлович и Родич. Лория травмирован, Бато- в сборной.– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 12 июня 2017 г.