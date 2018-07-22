Роберт Евдокимов: "Ротор" не мог сегодня не выиграть"

Главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов прокомментировал победу над "Лучом" в матче 2-го тура ФНЛ. Игра состоялась на "Волгоград Арене", по официальным данным на ней присутствовало 30 611 зрителей.

- Сегодня мы не могли не выиграть. Первая игра на стадионе после чемпионата мира. Хорошая поддержка болельщиков, - цитирует официальный сайт ФНЛ Евдокимова. - Если говорить по игре, то у нас было полное преимущество в первом тайме и большую часть второго. Сегодня мы сыграли правильно, хотя соперник сумел изменить тактику. Пока мы сырая команда и только-только собрались и начинаем играть. К сожалению, есть травмированные. Но все равно сыграли хорошо. Нужно было просто забить. Мы работаем над стандартами. А победа наша заслуженная. Сегодня мы опять сыграли в высокий прессинг. Но еще не все получается. Через игры мы построим команду. У нас 4 очка.

- Погода помешала?

- Нет. Отличное поле, нет луж и ямок. Что еще можно сказать? Отличная атмосфера.