Роберт Евдокимов: "Мне нравится команда "Чертаново"

На пресс-конференции после матча 1-го тура ФНЛ "Чертаново" - "Ротор" (1:1) главный тренер волгоградцев Роберт Евдокимов отметил силу соперника.

- Результат положительный, - начал Евдокимов. - Нравится команда "Чертаново". Она сыгранная, друг друга люди знают хорошо, но мы выглядели против нее достойно – превосходили соперника по ходу матча.

- Что случилось после вашего гола?

- Надо проанализировать встречу. Открыв счет, стали располагаться глубже и ниже. Но качеством игры я все равно доволен.

- Что можете сказать про Фильцова и Якубу?

- Футболисты сильные и люди очень хорошие.

- Что скажете о стадионе?

- Шикарные арена и поле. Мы провели здесь две недели и чувствовали себя комфортно.

- Какие цели стоят перед клубом?

- Побеждать в каждом матче, находиться наверху. (Арман МКРТЧЯН)