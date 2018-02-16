"Рига" и "Луч-Энергия" вышли в полуфинал Кубка ФНЛ

"Факел" обыграл "Ригу" в матче заключительного тура группового турнира Кубка ФНЛ. Несмотря на поражение, рижане заняли первое место в группе A и пробились в полуфинал. Их соперником по 1/2 финала станет "Луч-Энергия", который финишировал первым в группе B, несмотря на потерю очков в игре с "Тамбовом" (0:0).
Вторыми в группе A и B финишировали "Крылья Советов" и "Тамбов" соответственно. Они проведут игру за право играть в матче за 5-е место. "Факел" и "Чертаново" разыграют право участвовать во встрече за 9-е место.
"Чайка" и "Мордовия" финишировали в группах последними и разыграют с двумя аутсайдерами других групп 13-16 места.
Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").
Кубок ФНЛ
Групповой турнир
Группа A
"Факел" (Воронеж) - "Рига" - 1:0 (0:0)
Гол: Сердюк, 63.
"Крылья Советов" (Самара) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (0:0)
Гол: Бурлак, 70.
Группа B
"Мордовия" (Саранск) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:0)
Голы: Кренделев, 63 (1:0). Зиньковский, 70 (1:1). Зиньковский, 80 (1:2).
Нереализованный пенальти: Зиньковский (Ч), 77 (вратарь).
Удаление: Лебедев (М), 24.
"Тамбов" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0
- Крылья Советов См
- Мордовия
- Урал Ек
- Луч-Энергия
- Факел Вр
- ФК Тамбов
- УСК Чертаново
- Рига (футбол)
- Чайка П