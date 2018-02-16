"Рига" и "Луч-Энергия" вышли в полуфинал Кубка ФНЛ

"Факел" обыграл "Ригу" в матче заключительного тура группового турнира Кубка ФНЛ. Несмотря на поражение, рижане заняли первое место в группе A и пробились в полуфинал. Их соперником по 1/2 финала станет "Луч-Энергия", который финишировал первым в группе B, несмотря на потерю очков в игре с "Тамбовом" (0:0).

Вторыми в группе A и B финишировали "Крылья Советов" и "Тамбов" соответственно. Они проведут игру за право играть в матче за 5-е место. "Факел" и "Чертаново" разыграют право участвовать во встрече за 9-е место.

"Чайка" и "Мордовия" финишировали в группах последними и разыграют с двумя аутсайдерами других групп 13-16 места.

Помимо команд ФНЛ, в турнире принимают участие принимают участие клубы ПФЛ, а также один иностранный (латвийская "Рига") и один представитель РФПЛ ("Урал").

Кубок ФНЛ

Групповой турнир

Группа A

"Факел" (Воронеж) - "Рига" - 1:0 (0:0)

Гол: Сердюк, 63.

"Крылья Советов" (Самара) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:0 (0:0)

Гол: Бурлак, 70.

Группа B

"Мордовия" (Саранск) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:0)

Голы: Кренделев, 63 (1:0). Зиньковский, 70 (1:1). Зиньковский, 80 (1:2).

Нереализованный пенальти: Зиньковский (Ч), 77 (вратарь).

Удаление: Лебедев (М), 24.

"Тамбов" - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 0:0