РФС запретил "Кубани" регистрировать новых игроков из-за долгов перед "Спартаком"

Палата по разрешению споров РФС запретила "Кубани" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед "Спартаком" по трансферному контракту о переходе Владимира Обухова, информирует официальный сайт организации. Обухов не смог закрепиться в "Спартаке "и летом 2016 года подписал контракт с "Кубанью".

"Удовлетворить заявление ФК "Спартак" в отношении ФК "Кубань" о выплате задолженности по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств (по выплате задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Владимира Обухова) в полном объеме. Обязать "Кубань" выплатить "Спартаку" задолженность по соглашению об отсрочке исполнения финансовых обязательств", - говорится в сообщении.