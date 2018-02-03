РФС: "Суд не запрещал "Кубани" расплачиваться с Петреску. С клуба могут снять очки"

Глава Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил "СЭ", что в ближайшее время будет назначено заседание по долгам "Кубани" перед бывшим главным тренером Даном Петреску. Ранее краснодарский клуб предоставил в РФС бумагу, согласно которой арбитражный суд запретил желто-зеленым расплачиваться с субьектами футбола. Однако палата по разрешению споров взяла время, чтобы изучить вердикт суда.

- Мы изучили разъяснение решения краснодарского арбитражного суда. В понедельник, 5 февраля, назначим дату заседания палаты по разрешению споров РФС по "Кубани", - сказал Березов.

- Что следует из решения суда? "Кубани" нельзя расплачиваться с Петреску?

- Нет. Из этого решения как раз не следует, что "Кубань" не имеет права выплачивать долги перед футболистами и тренерами. То есть арбитражный суд не запрещал клубу расплачиваться с долгами по зарплате.

- Теперь с клуба будут сняты очки?

- Мы назначим дату заседания. Если к обозначенному сроку "Кубань" не погасит долги, то в рамках регламентах с нее могут снять очки.

- Когда Палата рассмотрит спор "Динамо" и Павла Погребняка?

- По Павлу Погребняку пока заявлений к нам не поступало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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