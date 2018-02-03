РФС: "Суд не запрещал "Кубани" расплачиваться с Петреску. С клуба могут снять очки"

Глава Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил "СЭ", что в ближайшее время будет назначено заседание по долгам "Кубани" перед бывшим главным тренером Даном Петреску. Ранее краснодарский клуб предоставил в РФС бумагу, согласно которой арбитражный суд запретил желто-зеленым расплачиваться с субьектами футбола. Однако палата по разрешению споров взяла время, чтобы изучить вердикт суда.
- Мы изучили разъяснение решения краснодарского арбитражного суда. В понедельник, 5 февраля, назначим дату заседания палаты по разрешению споров РФС по "Кубани", - сказал Березов.
- Что следует из решения суда? "Кубани" нельзя расплачиваться с Петреску?
- Нет. Из этого решения как раз не следует, что "Кубань" не имеет права выплачивать долги перед футболистами и тренерами. То есть арбитражный суд не запрещал клубу расплачиваться с долгами по зарплате.
- Теперь с клуба будут сняты очки?
- Мы назначим дату заседания. Если к обозначенному сроку "Кубань" не погасит долги, то в рамках регламентах с нее могут снять очки.
- Когда Палата рассмотрит спор "Динамо" и Павла Погребняка?
- По Павлу Погребняку пока заявлений к нам не поступало. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
РФС: "Рано или поздно "Кубань" заплатит Петреску" //
Агент Петреску: "Почему РФС выгораживает "Кубань" и дает клубу лицензию?!"
rohkea
чем дальше от центра-тем меньше порядка)
21:38
баламошка
Реально бандиты какие-то поганые клубом руководят, не в обиду болельщикам будет сказано.
20:18