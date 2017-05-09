РФС поздравил Игоря Ефремова с днем рождения

РФС на официальном сайте поздравил с днем рождения президента ФНЛ и члена исполкома союза Игоря Ефремова. Сегодня ему исполнилось 48 лет. Ефремов был игроком в мини-футбол, выступал за сборную СНГ. ФНЛ он руководит с ее основания в декабре 2010 года.

"Российский футбольный союз поздравляет именинника с днем рождения! Желаем Игорю Викторовичу крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в профессиональной деятельности на благо всего отечественного футбола!" - говорится на официальном сайте РФС.