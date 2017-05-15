РФС отложил рассмотрение заявки "Тосно" на лицензирование

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что заявка "Тосно" на получение лицензии на следующий сезон отложена. Однако руководитель не стал объяснять, почему было принято такое решение.

– Заявка "Тосно" отложена, – цитирует ТАСС Летина. – Пока не буду говорить почему.

Напомним, что "Тосно" обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ и выход в РФПЛ. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тосно" сможет проводить домашние матчи в высшем дивизионе только в том регионе, в котором зарегистрирован. Клуб представляет Ленинградскую область, но при этом домашние матчи в сезоне-2016/17 команда проводит на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде.