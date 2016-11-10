РФС отклонил апелляцию Голубчикова

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил апелляцию исполнительного директора "Луча-Энергии" Александра Голубчикова на отстранение от футбольной деятельности, информирует официальный сайт РФС.

В августе руководитель был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей и лишен права заниматься любой футбольной деятельностью на шесть месяцев. Позже Голубчиков подал апелляцию на это решение, однако 19 октября КДК после возвращения дела из апелляционного комитета подтвердил принятое ранее решение по этому делу. Тогда Голубчиков вновь подал апелляцию.

Напомним, он обвинялся по 122-й статье дисциплинарного регламента за умышленное предоставление недостоверной информации, а также за подделку представленных в РФС и ФНЛ документов.