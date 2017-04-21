РФС оштрафовал "Зенит", "Нефтехимик" и "Енисей" за невовремя предоставленные трудовые договоры

В Доме футбола состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, сообщает официальный сайт союза. По его итогам были оштрафованы три клуба за несвоевременное предоставление трудовых договоров с футболистами и тренерами: "Зенит", "Нефтехимик" и "Енисей".

"Зенит" оштрафован за невовремя предоставленный договор с Сергеем Зуйковым (который играет в ФНЛ за дубль питерцев), "Енисей" - за договор с Русланом Юнусовым. "Нефтехимику" был выписан штраф за четверых тренеров - Юрия Уткульбаева и его помощников Олега Нечаева, Сергея Козко и Константина Деменко, а также хавбека Артема Воронкина.