РФС обязал "Динамо" выплатить зарплату Павлу Погребняку

Палата по разрешению споров РФС запретила "Динамо" регистрировать новых футболистов, пока клуб не погасит задолженности перед нападающим Павлом Погребняком, информирует официальный сайт организации.
"Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Погребняка П. В. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" о выплате задолженности по трудовому договору частично, – говорится на официальном сайте РФС. - Обязать АО "ФК "Динамо-Москва" выплатить футболисту-профессионалу Погребняку П. В. задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 года. Обязать АО "ФК "Динамо-Москва" выплатить футболисту-профессионалу Погребняку П. В. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к АО "ФК "Динамо-Москва" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО "ФК "Динамо-Москва" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Погребняком П. В., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Погребняка П. В. в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" отказать".
bolelschik.volga34
Кто же такой транфер организовал? "Еврей" какой-нибудь. Впарить такого бездаря за такие деньги, да ещё который не играет. Вот это менеджер. Таких надо в правительство, чтобы наш "автометаллолом" за границу продавал.
22:18 2 февраля
Byram
футболист, профессионал, Погребняк: в сочетании этих трех слов, каждый раз одно слово лишнее.
14:30 2 февраля
RoyalHunter
Паша - молодец! Ободрал ментов как липку
12:05 2 февраля
shpasic
хахаха)))
12:01 2 февраля