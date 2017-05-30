РФС наказал "Кубань" и "Томь" за долги ограничением заявки до 18 игроков

Начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин подчеркнул, что "Кубань" и "Томь" наказаны запретом на регистрацию новых футболистов, а также ограничением заявки до 18 игроков за просроченные задолженности

По его словам, санкции будут действовать до полного погашения просроченных задолженностей.

- Отменены решения комиссии об отказе в выдаче лицензии футбольным клубам "Кубань" и "Томь", решением апелляционного комитета им выданы лицензии на следующий спортивный сезон для участия в первенстве ФНЛ сезона-2016/17, - приводит ТАСС слова Летина. - Но при этом для "Кубани" и "Томи" введены запреты на регистрацию новых футболистов.

Кроме того, для данных клубов введено ограничение, позволяющее им заявить для участия в спортивном сезоне-2017/18 не более 18 игроков. Санкции будут действовать до полного погашения просроченных задолженностей, указанных в решении апелляционного комитета.