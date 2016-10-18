16:46 | ФУТБОЛ — ФНЛ

РФС частично удовлетворил претензию М'Вила к "Динамо" по выплате долга

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Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов сообщил, что организация частично удовлетворила заявление полузащитника "Рубина" Янна М'Вила, выдвинувшего претензию к "Динамо" о выплате задолженности. Француз больше полугода был в расположении московского клуба, однако контракт с футболистом подписан не был.

– Палата частично удовлетворила заявление М'Вила в отношении "Динамо", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова. – То есть обязали выплатить сумму задолженности, предусмотренную мировым соглашением. А размер неустойки снизили, исходя из принципа соразмерности. Сейчас решения должны быть исполнены в течение 14 рабочих дней с даты вступления в силу, что предусмотрено в регламенте РФС по решению споров.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161018/1110964020.html

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