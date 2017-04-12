12:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

РФПЛ ждет возвращения "Динамо"

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Официальный "твиттер" российской премьер-лиги анонсировал возвращение "Динамо" в элитный дивизион. Бело-голубые в случае сегодняшней победы над "Химками" досрочно обеспечат себе место в премьер-лиге. 

"Динамо", мы ждем!" - говорится в обращении РФПЛ.

"Динамо" до 2016 года оставалось единственным клубом, принявшим участие во всех чемпионатах СССР и России в элитном дивизионе. В текущем сезоне бело-голубые лидируют в таблице ФНЛ, на 22 очка опережая идущего третьим "Факел".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Костариканец!

Нам и тут хорошо. Давайте вы к нам.

13:20

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