РФПЛ ждет возвращения "Динамо"

Официальный "твиттер" российской премьер-лиги анонсировал возвращение "Динамо" в элитный дивизион. Бело-голубые в случае сегодняшней победы над "Химками" досрочно обеспечат себе место в премьер-лиге.
"Динамо", мы ждем!" - говорится в обращении РФПЛ.
#Динамо, мы ждем! pic.twitter.com/MGPB1K2g0m– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 апреля 2017 г.
"Динамо" до 2016 года оставалось единственным клубом, принявшим участие во всех чемпионатах СССР и России в элитном дивизионе. В текущем сезоне бело-голубые лидируют в таблице ФНЛ, на 22 очка опережая идущего третьим "Факел".
Костариканец!
Нам и тут хорошо. Давайте вы к нам.
13:20