РФПЛ ждет возвращения "Динамо"

Официальный "твиттер" российской премьер-лиги анонсировал возвращение "Динамо" в элитный дивизион. Бело-голубые в случае сегодняшней победы над "Химками" досрочно обеспечат себе место в премьер-лиге.

"Динамо", мы ждем!" - говорится в обращении РФПЛ.

"Динамо" до 2016 года оставалось единственным клубом, принявшим участие во всех чемпионатах СССР и России в элитном дивизионе. В текущем сезоне бело-голубые лидируют в таблице ФНЛ, на 22 очка опережая идущего третьим "Факел".