Решение о процедуре банкротства "Луча-Энергии" будет принято 21 декабря

Процессуальное решение о банкротстве "Луча-Энергии" будет приниматься 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу. Также отмечается, что дальневосточники располагают средствами, чтобы рассчитаться перед кредиторами в течении нескольких лет.

– На сегодняшний день долги "Луча-Энергии" составляют около 260 миллионов рублей. В отношении клуба проводится процедура банкротства, решение по которому должно быть принято 21 декабря. При этом, благодаря поддержке губернатора Приморья Андрея Тарасенко у клуба появился новый титульный спонсор – группа компаний "Аква-Ресурсы", который уже перечислил клубу первый транш.

Вне зависимости от этого решения погасить в короткий срок все накопившиеся долги ни один спонсор, даже при поддержке администрации Приморского края, не в состоянии. Средства на текущие расходы сегодня в клубе есть, но рассчитываться перед кредиторами клубу придется в течение нескольких лет.

В осенней части первенства ФНЛ из-за серьезных бытовых проблем, сложностей с организацией выездов и, как следствие, сбоев в тренировочном процессе наша команда потеряла очень много очков. Учитывая плотность результатов в турнирной таблице, весной нам предстоит очень непростая борьба за сохранение прописки в лиге. Ситуация осложняется введенным в отношении "Луча-Энергии" запретом на регистрацию новых футболистов

Сотрудники и руководство клуба намерены сделать все, чтобы добиться разрешения на регистрацию новых футболистов во время зимней трансферной кампании, но не исключают и неблагоприятного варианта, при котором придется доигрывать сезон существующим составом – без усиления.

Напомним, что "Луч-Энергия" занимает 14-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ, набрав 24 очка в 23 матчах.