Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в конце 2017 года

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заявил, что реконструкция стадиона "Динамо" в Москве должна завершиться в конце 2017 года. Также руководитель отметил, что весной начнется устройство основания под газон, а летом – укладка натурального газона на стадионе. Арена будет вмещать 26 319 мест, а также иметь футбольную, хоккейную и баскетбольную конфигурации.

– Строители уже завершили работу по устройству монолитных железобетонных конструкций стадиона и закрытой многофункциональной арены, – цитирует ТАСС Антосенко. – Завершаются работы по монтажу ферм покрытия малой арены. Кроме того, ведется установка эскалаторов, лифтов, внутренних инженерных коммуникаций: систем вентиляции, спринклерного пожаротушения, водопровода, водостока, канализации, электроснабжения, слаботочных систем. Что касается самого футбольного поля, весной начнется устройство основания под газон, в июле-августе – укладка натурального газона. Футбольное поле оборудуют системами дренажа, полива, подогрева.