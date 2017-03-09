13:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в конце 2017 года

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Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко заявил, что реконструкция стадиона "Динамо" в Москве должна завершиться в конце 2017 года. Также руководитель отметил, что весной начнется устройство основания под газон, а летом – укладка натурального газона на стадионе. Арена будет вмещать 26 319 мест, а также иметь футбольную, хоккейную и баскетбольную конфигурации.

– Строители уже завершили работу по устройству монолитных железобетонных конструкций стадиона и закрытой многофункциональной арены, – цитирует ТАСС Антосенко. – Завершаются работы по монтажу ферм покрытия малой арены. Кроме того, ведется установка эскалаторов, лифтов, внутренних инженерных коммуникаций: систем вентиляции, спринклерного пожаротушения, водопровода, водостока, канализации, электроснабжения, слаботочных систем. Что касается самого футбольного поля, весной начнется устройство основания под газон, в июле-августе – укладка натурального газона. Футбольное поле оборудуют системами дренажа, полива, подогрева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4080439

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а какова стоимость реконструкции? ну, в процентах от Распил-Арены, например.

13:35

СереХа

9 лет строили...

13:13

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