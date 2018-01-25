Ребко стал игроком "Ротора"

"Ротор" на официальном сайте объявил о подписании контракта с Алексеем Ребко. Последним клубом экс-игрока "Спартака" был "Арарат", за который он в этом сезоне сыграл в 16 матчах и забил 2 гола.

– Что касается решения играть в "Роторе", то принял его сразу, - отметил Ребко. - Очень хочу играть. У нас подбирается очень хороший состав, и мне очень нравится наша команда. Считаю, что нам хватит времени сыграться, чтобы показать достойный результат в весенней части Первенства. Постараюсь помочь команде подняться как можно выше в таблице, и сохранить прописку. Знаю, что в Волгограде любят футбол, умеют болеть, и мы постараемся не ударить в грязь лицом и выполнить задачу.