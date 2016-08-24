Радимова обнадежило решение КДК РФС, который встал на его сторону

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на своей странице в Instagram поблагодарил КДК РФС, который принял его сторону. По словам наставника, известного своими высказываниями в адрес спортивных чиновников, в одном из гостевом матчей ФНЛ местный делегат обвинил Радимова в том, что он вышел за пределы технической зоны.
Владислав Радимов: "Я-то свои матчи отсижу,
но с такими псевдоделегатами мы идем в никуда"
Есть организации, с которыми у меня не ладятся отношения, прямо по школьной программе: "В мои лета не должно сметь свои суждения иметь" 😂😂😂 Ну, соглашусь - для высказывания собственного мнения мат - не единственная правда 😜😉 Но иногда так переклинет, что или в лоб, или - матом 😜😳 Конечно, может, и погорячился в тот раз - надо бы было, зажав себя в кулак, другое слово хлесткое употребить... И тогда не был бы дисквалифицирован на три игры... 😳 Но что теперь об этом? Лучше о том, что у кого правда - тот и сильнее. И уж если прав - то обязан идти до конца! И дело чести - бороться за справедливость, не останавливаться! Тот случай, послуживший причиной стычки, был связан с местным делегатом, прибежавшим с обвинением, что вышел за пределы технической зоны. Не знаю, как он, а я точно знал - этого не было. Но по-хорошему объяснить не получалось 😂 В итоге дело оказалось в КДК. И КДК оказались на моей стороне - Радимов линии не переступал! 👍💪 Подобное решение обнадеживает: под костюмами каких-то новых чиновников бьется человеческое сердце, что, как знать, может привести к кардинальным переменам в футбольных делах! А значит - и к победам! Дело ни одного дня, но понадеемся?! 😜😉 Помните, как было в "Собачьем сердце"?Разруха исчезнет тогда, когда каждый "вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев - прямым своим делом". P.sА этот подарок от болельщиков Зенита занимает одно из главных мест в моей коллекции с 2004 года ( дело-то громкое было )!☝💪😜 #гнисвоюлинию #силавправде#впередзапитер#ленинградцы#
Lars Berger
В своей жизни я уяснил несколько вещей. Среди них: нельзя верить Радимову. Какой-то слишком правильный он был в последнее время. Слишком. Особенно для тех, кто помнит его бурную (буйную) молодость. Иногда гнильца прорывается... Владислав, отстаньте от КДК, Вас это не красит.
20:43 24 августа