Радимова обнадежило решение КДК РФС, который встал на его сторону

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на своей странице в Instagram поблагодарил КДК РФС, который принял его сторону. По словам наставника, известного своими высказываниями в адрес спортивных чиновников, в одном из гостевом матчей ФНЛ местный делегат обвинил Радимова в том, что он вышел за пределы технической зоны.

Владислав Радимов: "Я-то свои матчи отсижу,

но с такими псевдоделегатами мы идем в никуда"