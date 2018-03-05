Радимов - Зырянову: "С двойной победой! Над "Балтикой" и над "непрухой"

Тренер "Зенита" Владислав Радимов поздравил нового главного тренера "Зенита-2" Константина Зырянова с победой над "Балтикой" в матче 26-го тура ФНЛ​ (1:0). Эта победа стала для команды первой на выезде в этом сезоне.

"Георгич! С двойной победой! Над "Балтикой" и над "непрухой": 0:1 – первая гостевая победа "Зенита-2" в этом сезоне! Дебют нового главного тренера "Зенита-2" Константина Зырянова засчитан на отлично! Друг, горд за тебя! Уверен - вытащишь команду со дна таблицы! Вырулишь, справишься и пойдешь дальше, покорять новые вершины! А классные тренеры, Анвер Конеев и Костя Лобов, которые рядом с тобой и которые помогают тебе, вскоре сами станут крутыми главными тренерами - оглянуться не успеешь! Короче, поздравляю, друзья!" - написал Радимов в Инстаграме.