Радимов - Зырянову: "С двойной победой! Над "Балтикой" и над "непрухой"

Тренер "Зенита" Владислав Радимов поздравил нового главного тренера "Зенита-2" Константина Зырянова с победой над "Балтикой" в матче 26-го тура ФНЛ (1:0). Эта победа стала для команды первой на выезде в этом сезоне.
"Георгич! С двойной победой! Над "Балтикой" и над "непрухой": 0:1 – первая гостевая победа "Зенита-2" в этом сезоне! Дебют нового главного тренера "Зенита-2" Константина Зырянова засчитан на отлично! Друг, горд за тебя! Уверен - вытащишь команду со дна таблицы! Вырулишь, справишься и пойдешь дальше, покорять новые вершины! А классные тренеры, Анвер Конеев и Костя Лобов, которые рядом с тобой и которые помогают тебе, вскоре сами станут крутыми главными тренерами - оглянуться не успеешь! Короче, поздравляю, друзья!" - написал Радимов в Инстаграме.
Георгич! С двойной победой! Над Балтикой и над "непрухой": 0:1 – первая гостевая победа Зенита-2 в этом сезоне! Дебют нового главного тренера Зенита-2 Константина Зырянова засчитан на отлично!-)) Друг, горд за тебя! Уверен - вытащишь команду со дна таблицы! Вырулишь, справишься и пойдешь дальше, покорять новые вершины! А классные тренеры, Анвер Конеев и Костя Лобов, которые рядом с тобой и которые помогают тебе, вскоре сами станут крутыми главными тренерами - оглянуться не успеешь!! Короче, поздравляю, друзья! 💪 #балтиказенит2 #ребятаснашегодвора #победа #гнисвоюлинию #друзьянесдаются