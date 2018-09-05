16:39 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Радимов уже приступил к выполнению тренерских обязанностей в "Зените-2"


Новый главный тренер "Зенита-2"  Владислав Радимов уже приступил к работе с командой. Сегодня официальный сайт сине-бело-голубых объявил о назначении 42-летнего специалиста на этот пост.  

 

Радимов ранее возглавлял "Зенит-2" с 2013 по 2017 год. С июня 2017 года занимал должность координатора юношеских команд "Зенита", и за это время повышал свою тренерскую квалификацию, проходя обучение в России и за рубежом.

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