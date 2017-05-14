Радимов пожелал здоровья игроку "Спартака-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем Инстаграме опубликовал фотографию травмированного игрока "Спартака-2" Ивана Хомухи и пожелал ему скорейшего выздоровления. В матче чемпионата ФНЛ против "Химок" (4:0) спартаковец получил серьезную травму. После обследования стало известно, что у него подозрение на перелом костей голени в нижней трети со смещением отломков.

– Здоровья тебе, Иван Хомуха! Ты обязательно вернешься и станешь еще сильнее! Точно точно, – говорится в сообщении.