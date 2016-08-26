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Радимов пообещал проучить Лозу за оскорбление Петербурга

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов пообещал поквитаться с известным артистом Юрием Лозой, если встретится с ним. Певец в одном из интервью нелицеприятно высказался о Санкт-Петербурге.

– Глупость такой бывает, что просто вообще! Хватаешься за голову и только повторяешь: "Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума..." – написал на своей странице в Instagram Радимов. – С другой стороны, может, человек просто не выдерживает расставания с известностью и, старея, тихо сходит с ума? Или, дурак, пытается привлечь внимание хоть как-то – даже громкой глупостью! Главное – чтобы заметили! Ну а что делать, если слава прошла, а звездная болезнь осталась?! Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне "Плот", сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург – периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов...

Поделюсь с этим товарищем – советующим, как нам жить, – словами Петра I: "Зло тихо летать не может". И из его же указа: "Говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была". Это к чему – я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию Лозе руки при встрече, вместо этого, если столкнемся – дам по морде! Ага, мы, петербуржцы, настолько понтовые ребята, что живем по принципу: за базар отвечать надо! И оскорбления в адрес родного города считаем личным оскорблением!

 

Глупость такой бывает, что просто вообще! 😳😂 Хватаешься за голову и только повторяешь: "Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума..." С другой стороны, хрен его знает, может человек просто не выдерживает расставания с известностью и, старея, тихо сходит с ума? 😳😜😂 Или, дурак, пытается привлечь внимание хоть как-то - даже громкой глупостью! Главное - чтобы заметили! 😂😂 Ну а что делать, если слава прошла, а звёздная болезнь осталась?! 😂😂 Юрий Лоза, который за последнее время много про кого бреда наболтал и которого наверняка кто-то помнит по песне "Плот", сегодня добрался до Санкт-Петербурга. Петр Первый оказался дурачком, а Петербург - периферийным нахлебником, ничего не производящим, кроме понтов... 😳😳 Поделюсь с этим товарищем - советующим, как нам жить, - словами Петра I: "Зло тихо летать не может". И из его же указа: "Говорить токмо словами, а не пописанному, дабы дурь каждого всем видна была". Это к чему - я, коренной ленинградец/петербуржец, не подам неизвестному мне Юрию Лоза руки при встрече, вместо этого, если столкнёмся - дам по морде! 😜 Ага, мы, петербуржцы, настолько понтовые ребята, что живем по принципу: за базар отвечать надо! 😜😉 И оскорбления в адрес родного города считаем личным оскорблением! #гнисвоюлинию #петербург#ленинград#люблюсвойгород#

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02) Авг 26 2016 в 7:04 PDT

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КОММЕНТАРИИ (13)
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igorvasilevich

Хочешь выпить заказывай такси.

18:46

igorvasilevich

Юра Лоза тоже попадался на езде в пьяном виде. Разговор в другом почему в России, для таких людей закон не писан и не отняли права. У нас артисты Николаевы и ко с Кузьмином бухие ездят за рулем, а что их отмазывают кончается все трагедиями рано или поздно. Ладно сам себя угробит на одного меньше будет, но такие сбивают не виновных людей.

18:45

besnebes1

Kirillyurrich, клоун, сейчас как раз речь не про придурка который написал песню и пишет(говорит) всякую хрень. А речь как раз про придурка который ездит пьяный за рулем, и при этом что-то пыхтит. Спрятался бы куда-нибудь и помалкивал

18:41

igorvasilevich

Одну песенку написал и выпендривается. Это вам не Александр Розенбаум у которого много хороших песен.

18:32

igorvasilevich

Два полоумных сошлись. Юра Лоза на пенсию давно пора. На твои концерты уже 100 человек даже не приходит.

18:30

Kirillyurrich

besnebes1 клоун, только ты, причем тут пьяная езда, если речь о придурке, который один раз написал песенку и выпендривается теперь, непонятно с чего

18:30

edgar84

Радимов видимо тоже заскучал в помощниках, решил в бокс податься)) пора шоу делать на Первом типа "бокс со звездой" и в качестве звезды Лозу)))

18:28

besnebes1

Kirillyurrich , то есть вы , клоун, оправдываете Радимова за пьяную езду?

18:26

баламошка

Kirillyurrich два дауненка высказались внизу...------------------------На себя посмотри, нелепая амёба.

18:25

Пряслин

О, бокс по переписке?..

18:23

Kirillyurrich

два дауненка высказались внизу...

18:23

баламошка

Бухой на карете задавит Лозу.

18:22

besnebes1

И куда, этот водила пьяненький, лезет с нравственными поучениями?

18:19

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