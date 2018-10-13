Радимов объяснил, почему "Зенит-2" проиграл "Краснодару-2"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что его команда допустила много брака в атаке в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ против "Краснодара-2" (1:2).

— До момента с пенальти мы выполняли свою установку, - приводит слова Радимова официальный сайт сине-бело-голубых. - Мы понимали, что ввязываться в открытый футбол, по крайней мере в первой части матча, нет смысла. Довольно строго играли в атаке, но ошибка привела к пенальти. К сожалению, стоит признать, что в атаке мы допустили много брака. После пенальти матч стал интереснее, обоюдно острый.

После 16-ти туров "Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

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