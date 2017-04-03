Радимов - о трагедии в метро: "Страх сменился злостью: не дождетесь!"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил соболезнования в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга. Сегодня в вагоне на одном из перегонов прогремел взрыв. По последним данным 11 человек погибло, 45 госпитализированы.

"В новостях - искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг - вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью - не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду, но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила. Люди оказались высшей пробы. Болельщики "Спартака", самые непримиримые враги "Зенита", перед игрой своей команды с "Оренбургом" растягивают баннер: "Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!" И это - по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов - бесплатного провоза по городу... И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома - тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь - с особой настойчивостью. И дальше и кругом - бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать! И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнование близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!", - написал Радимов на своей странице в "Инстаграме".