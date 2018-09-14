Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб "Зенита-2", информирует официальный сайт сине-бело-голубых. 47-летний специалист будет помогать главному тренеру Владиславу Радимову.
- В "Зените-2" я буду помогать Владиславу Радимову организовывать тренировочный процесс, - сказал Радченко в интервью клубной пресс-службе. - Конечно, акцент будет сделан на работе с атакующей группой игроков. В команде меня встретили очень тепло. Я 8 лет проработал с этими игроками в Академии и знаю всех их очень хорошо. Хочу сделать все возможное, чтобы помочь исправить турнирную ситуацию, в которой сейчас оказался "Зенит-2".
Официально: Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб "Зенита"-2!– "Зенит"-2 (@zenit_spb2) 14 сентября 2018 г.
Подробности: https://t.co/MdkRED4lAh pic.twitter.com/yI5iyTkSQM
"Зенит-2" занимает 19-е место в ОЛИМП-ФНЛ после 10 туров. Следующий матч петербуржцы проведут с "Ротором" 15 сентября.
Дополнительная информация
https://2.fc-zenit.ru/news/2018-09-14-dmitriy-radchenko-voshel-v-trenerskiy-shtab-zenita-2.htm