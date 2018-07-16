17:49 | Футбол — ФНЛ

Пывин остался главным тренером "Факела", экс-игрок "Спартака" вошел в тренерский штаб


Игорь Пывин сохранил пост главного тренера "Факела", сообщает официальный сайт ФНЛ. В тренерский штаб клуба вошел Сергей Волгин, который уже включен в заявку воронежцев. 

Волгин имеет лицензию категории Pro, которой пока нет у Пывина. Помогать Пывину также будут Александр Щеголев и Руслан Аблаев

Волгин защищал цвета "Факела" в 1996 году. Также он выступал в алматинском "Кайрате", "Спартаке", запорожском "Металлурге", "Текстильщике". В качестве тренера он работал в "Сатурне" и "Уралане", а также в ряде клубов Казахстана.

"Факел" в прошлом сезоне занял последнее место в ФНЛ, но не вылетел в ПФЛ из-за отказа и снятия ряда клубов.

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http://1fnl.ru/news/7687/

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