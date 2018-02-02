Пугин в пятницу присоединится к "Томи"

Полузащитник Алексей Пугин в четверг, 1 февраля, успешно прошел медосмотр для перехода в "Томь", сообщает официальный сайт клуба. 2 февраля он присоединится к команде на сборе в Турции.

Отметим, что хавбек уже выступал за томичей в сезонах 2015/16 и 2016/17. В общей сложности он провел за "Томь" 58 матчей, забив 11 голов. Начало сезона-2017/18 он провел в "Арарате", но в ноябре расторг контракт с клубом ПФЛ.