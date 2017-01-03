Прощание с Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище

Прощание с бывшим футболистом и тренером московского "Динамо" и сборной СССР Виктором Царевым состоится 5 января на Троекуровском кладбище, сообщает официальный твиттер клуба. Прославленный игрок ушел из жизни в возрасте 85 лет 2 января. В составе "Динамо" он четырежды становился чемпионом СССР, а со сборной СССР выиграл чемпионат Европы-1960.

Прощание с великим динамовцем Виктором Царёвым пройдет 5 января в 13.30 на Троекуровском кладбище (зал прощаний). Адрес: ул. Рябиновая, 24. – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 января 2017 г.