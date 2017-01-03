17:17 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Прощание с Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище

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Прощание с бывшим футболистом и тренером московского "Динамо" и сборной СССР Виктором Царевым состоится 5 января на Троекуровском кладбище, сообщает официальный твиттер клуба. Прославленный игрок ушел из жизни в возрасте 85 лет 2 января. В составе "Динамо" он четырежды становился чемпионом СССР, а со сборной СССР выиграл чемпионат Европы-1960.

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Материалы REN-TV

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