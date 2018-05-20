Президент "Тюмени": "У "Енисея" есть желание играть на нашем стадионе. Мы не против"

Президент "Тюмени" Александр Попов рассказал "СЭ" о том, что "Енисей" действительно обращался в его клуб по поводу возможности проведения домашних матчей на стадионе "Геолог" в случае выхода в РФПЛ. Он добавил, что клуб и его руководство не против.

Центральный стадион в Красноярске закрыт на реконструкцию к зимней Универсиаде-2019. В качестве альтернативы "Геологу" в Тюмени "Енисей" рассматривает варианты играть в Томске или Екатеринбурге.

– "Енисей" обращался к нам, но пока все на уровне разговоров – никакой конкретики. Мы бумаг никаких не подписывали, – отметил Попов. – Но у красноярцев есть желание выступать на нашей арене. Мы не против.

– На состояние поля не повлияет то, что вырастет количество игр?

– Нет, это же не натуральный газон. У нас искусственное покрытие.

– То есть со стороны "Тюмени" никаких ограничений не последует?

– Нет, конечно. У нас народ с удовольствием будет ходить на встречи с участием команд премьер-лиги. "Урал" же играл у нас – люди заполняли трибуны. Так что и теперь на "Енисее" так будет.

Сегодня, 20 мая, "Енисей" проведет ответный стыковой матч с "Анжи"​, начало – в 21.00 по московскому времени. В первой игре красноярцы победили со счетом (3:0). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Енисей". (Игорь НОВИКОВ)